أبرمت ادارة الشركات الاكتشافات بشركة النفط الوطنية الايرانية، 4 عقود بمجال الجيوفيزياء والجيوكيمياء والموارد الهيدروكربونية الحديثة (النفط الصخري) وسوائل الحفر مع شركات معرفة وجامعات محلية.

العقود الاربعة أبرمت في جامعة فردوسي في مدينة مشهد شمال شرق ايران اليوم الاحد، وذلك في اطار الخطة الخمسية لادارة الاكتشافات بشركة النفط الوطنية.

وتستهدف هذه المشاريع الافادة من الشريك الاجنبي لايجاد شبكة تقنية دولية وتنفيذ ونقل الخبرات لداخل ايران، وتؤكد على التعامل البناء مع القطاع الصناعي والجامعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق اهداف سياسات اقتصاد المقاوم.