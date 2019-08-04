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رقم الخبر: 260206 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: رياضة  
فتاة إيرانية تتقلد فضية مسابقات السكواش الدولية في شمال غربي البلاد

فتاة إيرانية تتقلد فضية مسابقات السكواش الدولية في شمال غربي البلاد

أعلنت رئيسة إتحاد السكواش في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) "أكرم مهدي زادة"، ان الرياضية الناشئة من مدينة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية) "آيتين مجد مكاري"، تقلدت الميدالية الفضية لمسابقات "إيران جونيور" للسكواش.

وأضافت مهدي زادة في حديث لإرنا يوم السبت، ان هذه المسابقات أقيمت بمحافظة آذربايجان الغربية في خمسة أيام بمشاركة 269 لاعبا ولاعبة وفي 6 فئات عمرية للفتيان والفتيات.

وأضافت، ان مجد مكاري وقفت في المركز الثاني للفئة العمرية دون الـ13 عاما بعد الرياضية "بارمين نكوبايان"، بينما تقاسمت المركز الثالث لهذه المسابقات كل من اللاعبتين "ثمين حسن بور" و"باران محمد بور".

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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