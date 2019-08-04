افتتح اللاعب الايراني مهدي طارمي رصيده التهديفي مع فريقه ريو أفي البرتغالي بتسجيل اول هدف.

وسجل مهدي طارمي الهدف الاول لفريقه ريو أفي البرتغالي في مباراة ضد فريق اوليفرنسي، ليؤكد اللاعب الايراني انطلاقته القوية مع فريقه البرتغالي.

وانضم لاعب كرة القدم الايراني مهدي طارمي خلال اتفاق رسمي إلى صفوف نادي "ريو أفي" البرتغالي.

ويعتبر نادي ريو أفي أحد فرق الدوري البرتغالي الذي احتل العام الماضي المرتبة السابعة في الدوري.

كما يعتبر مهدي طارمي لاعب نادي الغرافة القطري السابق من أفضل المهاجمين في آسيا، وقد ساهم في تأهل منتخب ايران إلى نهائيات كأس العالم ۲۰۱۸.