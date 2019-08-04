توّج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، عقب فوزه المستحق على غريمه بايرن ميونيخ، المتوج بالنسخ الثلاث الأخيرة.

وبدا دورتموند صاحب الأرض أكثر جاهزية ورغبة في التتويج من ضيفه، وتمت ترجمة ذلك في الشوط الثاني بهدفين متتالين، عبر كل من الإسباني باكو ألكاسير (48) والإنکليزي جايدون سانشو (69).

يذكر أن هذا اللقب هو السادس لدورتموند في السوبر المحلي، وبات يتخلف بلقب واحد عن النادي البافاري حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة (7 مرات).