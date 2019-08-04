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رقم الخبر: 260204 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: رياضة  
دورتموند يهزم بايرن ويتوج بالسوبر الألماني

دورتموند يهزم بايرن ويتوج بالسوبر الألماني

توّج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، عقب فوزه المستحق على غريمه بايرن ميونيخ، المتوج بالنسخ الثلاث الأخيرة.

وبدا دورتموند صاحب الأرض أكثر جاهزية ورغبة في التتويج من ضيفه، وتمت ترجمة ذلك في الشوط الثاني بهدفين متتالين، عبر كل من الإسباني باكو ألكاسير (48) والإنکليزي جايدون سانشو (69).

يذكر أن هذا اللقب هو السادس لدورتموند في السوبر المحلي، وبات يتخلف بلقب واحد عن النادي البافاري حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة (7 مرات).

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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