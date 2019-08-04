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رقم الخبر: 260202 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: رياضة  
ذهبيتان لناشئة إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

ذهبيتان لناشئة إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

حصلت ايران على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للناشئين الجارية في العاصمة البلغارية صوفيا.

ففي وزن 48 كغم تقلد "امير رضا ده بزركي" الميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي على الاذربيجاني ضياء باباشوف 3-1 .

وفي وزن 110 كغم حاز "شاهرخ ميكائيلي" الميدالية الذهبية اثر فوزه في النزال النهائي على الارميني رازميك كورديان 1-0 .

وحل كل من "حجت رضائي" في وزن 65 كغم و"كامران ارقش" في وزن 80 كغم  في المركز الخامس، فيما حل "سجاد عباس بور" في وزن 55 كغم في المركز 12 .

وبدأت يوم السبت تصفيات نزالات الاوزان الخمسة المتبقية والتي اختتمت الاحد.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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