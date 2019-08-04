شارك المئات، اليوم الأحد في وقفة بالشموع تأبينا لضحايا حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية، والذي أودى بحياة 20 شخصا وإصابة 40 أخرين، وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعازي لأهالي الضحايا، مؤكدا أنه لا توجد أسباب أو مبررات لقتل الأبرياء، في إشارة إلى حادثة إطلاق النار في ولاية (تكساس).

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن ترامب قوله - فى تغريدة مواساة لعائلات الضحايا باسمه واسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب - "ميلانيا وأنا نرسل صلواتنا ودعواتنا القلبية إلى أهلنا فى تكساس". وتابع "لم يكن إطلاق النار اليوم فى إل باسو بتكساس مأساويا فحسب، بل كان عملا جبانا". وأضاف "أقف بجانبكم اليوم ومع كل شخص فى هذا البلد لإدانة هذا الفعل البغيض".

موسكو: لا مواطنين روس بين ضحايا الحادثة

الى ذلك أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة هيوستن الأمريكية، عدم وجود مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار الذى وقع، أمس السبت، عند متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك )الروسية عن بيان أصدرته القنصلية : "وفقا لإدارة الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بأن هناك مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار التى وقعت أمس".

وأضافت القنصلية في البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا".