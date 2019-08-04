اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حجة الاسلام " مجتبى ذوالنوري" الى لقائه سفير بريطانيا لدى طهران وقال : خلال اللقاء اثبتنا بالدليل والمنطق ان توقيف البحرية الايرانية الناقلة البريطانية مطابق للقانون وان ايقاف البحرية البريطانية الناقلة الايرانية اجراء غير قانوني.

واضاف ذوالنوري: نظرا لجغرافية الخليج الفارسي وبحرعمان والصخور الموجودة فيه فأن الممر البحري الدولي يمر من الحدود السياسية الايرانية ولايمكن ان تكون الناقلة البريطانية قد عبرت من تلك المنطقة ومن المؤكد ان توقيفها تم في المياه الاقليمية الايرانية.

وخلال اللقاء اثبتنا ان توقيف الناقلة البريطانية جاء بعد عدة تخلفات صدرت منها وهو اجراء مطابق للقوانين الدولية ولكن توقيف الناقلة الايرانية كان مغايرا للقوانين الدولية لان التوقيف تم في المياه الاسبانية.

يذكر ان اللقاء جرى في مجلس الشورى الاسلامي بتاريخ 28 تموز/يوليو الماضي.