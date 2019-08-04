فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ايران

📌 ايران تصدر البنزين المحسّن من ثلاث مصافي

📌 مشروع بناء مليوني وحدة سكنية مابين 6 و 8 مترمربع في غضون اربع سنوات

📌 الاقتصاد موضوع المشاورات الجديدة بين طهران وانقرة

جمهوري اسلامي

📌 مجلة نيويورك: قوطع ظريف لان لم يذهب الى البيت الابيض

📌 أنصار الله: قررنا وقف الهجمات على الامارات بعد تغيير مواقفها

📌 موقع (ديبكا) يدّعي: ابن سلمان يفكر جدياً في الحوار مع طهران

📌 مخطط تل ابيب لانشاء اكثر من 2400 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية

📌 العثور على مقبرة جماعية تضم 170 جثة جنوب العراق

آرمان ملي

📌 مساعد الحكومة البرلماني: رئيس الجمهورية لم يشتكي على أي نائب برلماني

📌 علي مطهري: لا يمكن اغلاق باب التفاوض بالكامل

كيهان

📌 الحظر على ظريف اليوم، هو مكسب ستة اعوام من التفاوض مع الشيطان

📌 خمسون خبير اقتصادي يعلنون معارضتهم لحذف اربعة اصفار من العملة الوطنية الايرانية

📌 قائد وحدات البحرية الاميركية يكشف: الانحطاط الاخلاقي والمخدرات والكحول ثلاث مشاكل كبرى في القوات المشتركة الامريكية

📌 آل سعود لازالوا يباغتون.. الصواريخ اليمنية تستهدف مواقع التحالف من نجران وحجة

📌 فنزويلا تعلن استعدادها لخوض الحرب مع اميركا

شرق

📌 وزير الخارجية يعلن عن مواصلة تقليص التزامات ايران في الاتفاق النووي

📌 قرع ناقوس الخطر بالنسبة لاستمرار الحياة على الكرة الارضية

آفتاب يزد

📌 (نيويورك تايمز) تتحدث عن شراء النفط الايراني رغم العقوبات الاميركية

وفيما يلي أهم ما جاء في الصحف الايرانية من آراء وتعليقات ليوم الأحد

ایران

نشرت صحیفة ایران تقریرا يشير الی تحذیرات اطلقتها الامم المتحدة تقول (الارهاب مازال حیا).

وجاء في التقریر: "حذرت الامم المتحدة في احدث دراسة لها من ان العالم قد یشهد تصعیدا في التهدیدات الارهابیة قبل نهایة هذا العام".

وتقول هذه الدراسة انه رغم الضربات القویة التي استهدفت التنظیمات الارهابیة في منطقة الشرق الاوسط ، فان هذه التنظیمات تتحرك لاستعادة انفاسها عبر تغییر تكتيكاتها واساليبها ودائرة نشاطاتها الارهابیة.

الدراسة اشارت الی داعش في هذا السياق واستمرار حصوله علی مصادر تمویل تصل الی 300 ملیون دولار سنویا.

جمهوري اسلامي

حملت افتتاحیة صحیفة جمهوري اسلامي عنوان (التحالف الاحادي) اشارت الصحیفة فیها الی تعثر محاولات ترامب الداعیة لاقناع بلدان العالم لتشکیل تحالف بحري في الخلیج الفارسي.

وجاء في الصحیفة: "محاولات ترامب هذه بدأت تتحول الى فضيحة بعد رفض بلدان رئیسیة حلیفة لواشنطن الانضمام لأي قوة بحریة مشترکة تحت قیادة امریکا في الخلیج الفارسي".

فالمانیا والیابان واسبانیا وحتى استرالیا رفضت الامر بعبارات ومبررات مختلفة وهو رفض نابع من واقع عدم ثقة هذه البلدان بمواقف وسیاسات ترامب وتفادي الانزلاق في مغامراته التي قد تؤدي الی تفجیر الاوضاع بالمنطقة.

قدس

صحیفة قدس کتبت عن (انسحاب امریکا وروسیا من المعاهدة الصاروخیة والعوامل والاسباب وراء الامر) وذلك في مقال یحمل عنوان بهذا المعنى جاء فیه :

"روسیا ردت في الواقع علی اعلان واشنطن انسحابها من معاهدة حظر الصواریخ النوویة المتوسطة وقصیرة المدی، بالغاء هذه المعاهدة".

والحدث ضاعف من اجواء القلق في العالم من احتمال حدوث مواجهة نوویة وسباق تسلح نووي جدید.

والواقع وحسب الصحیفة فان ابرز عامل وراء انهیار هذه المعاهدة ، انهيار الثقة تماما بین واشنطن وموسکو.

هذا الی جانب رغبة ترامب في تعزیز قدرات امریکا الصاروخیة مقابل الصین ایضا.

ابرار

صحیفة ابرار سلطت الضوء علی تطورات الساحة الجزائریة في تقریرها (تظاهرات حاشدة ودعوة للعصیان المدني بالجزائر)، وجاء في التقریر: "تشهد الساحة الجزائریة المزید من التسخین حیث تظاهر مئات الالاف من الجزائریین في العاصمة والمدن الاخری في الجمعة الرابعة والعشرین ضد الاوضاع السیاسة والاقتصادیة".

وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلین السیاسین ونددوا بکبار المسؤولين مطالبین باستقالتهم من مناصبهم ،كما دعا المتظاهرون للعصیان المدني رافضین اجراء انتخابات في ظل وجود المسؤولین الحاليين .

خراسان

في مقالها (الاستدارة الاماراتیة من اجل انتخابات عام 2020)، کتبت صحیفة خراسان عن تغییر الامارات لمواقفها فجأة ببدء الانسحاب من الیمن والاستدارة نحو ایران ایضا .

وحسب الصحیفة: "وراء هذه الاستدارة الاماراتیة احتمالان الاول هو انها بضوء اخضر امریکي ترید واشنطن من ورائه تهدئة الاجواء بصورة غیر مباشرة مع ایران مؤقتا" وذلك قبیل الانتخابات الرئاسیة الامریکیة عام 2020 .

اذ من الصعب تصدیق ان بلدا حليفا لامریکا يستطیع التحرك خارج ارادتها بهذه البساطة في موضوع بهذه الاهمیة .

والاحتمال الثاني وحسب الصحیفة هو ان مخاوف ابوظبي من کوارث أیة حرب فاقت تحفظاتها بشأن العلاقات مع واشنطن.

جوان

صحیفة جوان تناولت موضوع تغییر الامارات لمواقفها من زاویة مختلفة في مقالها (توبة الشیوخ من الحرب علی صنعاء)، وتقول جوان: "بعد 52 شهرا من الحرب غير المجدية علی الیمن بدأت الامارات بالابتعاد عن السعودیة وسیاساتها في الیمن عبر مد يدها لایران لمساعدتها علی التخلص من المأزق الذي اوقعت نفسها فیه".

واضافت الصحیفة ان محافل واوساط مقربة من ابوظبی اشارت الی ان الامارات بدأت وفي اطار تعهدها لایران باعادة الاوضاع السیاسیة في جنوب الیمن الى حالتها العادیة.

حمایت

من صحیفة حمایت اخترنا تقریرا یحمل عنوان "غورباجوف یحذر من تبعات انسحاب امریکا من المعاهدة الصاروخیة".

ونقرأ في الصحیفة: "حذر میخائیل غورباجوف آخر رئیس للجمهوریة في الاتحاد السوفیتي السابق من ان انسحاب امریکا من المعاهدة الصاروخیة مع روسیا سیعرض اوروبا والعالم كله للخطر".

واضاف ان هذا الموقف الامریکي یعني ببساطة اشاعة اجواء فوضی عارمة في العلاقات الدولیة وزیادة خطر اندلاع حرب نوویة مدمرة.

اطلاعات

صحیفة اطلاعات نقلت في تقریر لها عن المستشارة الخاصة للمسؤولة عن السیاسة الخارجیة في الاتحاد الاوروبي قولها (نسعی لضمان حریة الملاحة عبر الحوار والمباحثات مع ایران).

وجاء في التقریر: "اکدت "ناتالي توجي" مستشارة فدریکا موغریني ان البلدان الاوروبیة ترفض منطق الخیار العسکري في التعامل مع قضایا وتطورات الخلیج الفارسي".

وحسب هذه المسؤولة الاوروبیة یسعی الاتحاد الاوروبي الی تهدئة الاجواء عبر القنوات الدبلوماسیة مع ایران.