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رقم الخبر: 260197 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: سياسة  
أكاديمي إماراتي: الحرب في اليمن انتهت إماراتياً

أكاديمي إماراتي: الحرب في اليمن انتهت إماراتياً

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، السبت، إن الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا.

يأتي ذلك في وقت يثار فيه حديث عن انسحاب جزئي للقوات الإماراتية والسودانية من ساحة القتال اليمنية.

وفي تغريدة بتويتر، قال عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، السبت، إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".

وأضاف "الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب اليمني".

وحديث عبد الله عن "انتهاء الحرب اليمنية"، يأتي قريبا من حديث وزير خارجية بلاده، أنور قرقاش، عن اتفاق أبو ظبي والرياض على استراتيجية المرحلة القادمة (لم يحددها) في اليمن، وذلك عبر تغريدة بتويتر الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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