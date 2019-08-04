أكد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أن كافة القوات المسلحة الايرانية في أهبة الاستعداد القتالي وجاهزة لدرء اي فتنة محتملة في المهد.

ان قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أكد في تصريح له اليوم الاحد أن كافة القوات المسلحة الايرانية حاليا تمر بأقصى درجة من الاستعداد والتأهب من حيث القدرات القتالية.

وأضاف أن القوات المسلحة الايرانية مستعدة للرد بأسرع وقت ممكن وبشكل ساحق على أي تهديد محتمل، مشيرا الى أن القوة البرية ايضا بدورها في اهبة الاستعداد وجاهزة لدرء اي فتنة في المهد.

واوضح قائد القوة البرية في الجيش الايراني أن التطورات التي حصلت في تشكيلة القوة البرية جعلتها أكثر خفة وسرعة وزادت من استعدادها بأقصى درجة ممكنة.