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رقم الخبر: 260196 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 11:38 الاقسام: سياسة  
العميد حيدري: القوات المسلحة الايرانية على اهبة الاستعداد لدرء اي فتنة في مهدها

العميد حيدري: القوات المسلحة الايرانية على اهبة الاستعداد لدرء اي فتنة في مهدها

أكد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أن كافة القوات المسلحة الايرانية في أهبة الاستعداد القتالي وجاهزة لدرء اي فتنة محتملة في المهد.

ان قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أكد في تصريح له اليوم الاحد أن كافة القوات المسلحة الايرانية حاليا تمر بأقصى درجة من الاستعداد والتأهب من حيث القدرات القتالية.

وأضاف أن القوات المسلحة الايرانية مستعدة للرد بأسرع وقت ممكن وبشكل ساحق على أي تهديد محتمل، مشيرا الى أن القوة البرية ايضا بدورها في اهبة الاستعداد وجاهزة لدرء اي فتنة في المهد.

واوضح قائد القوة البرية في الجيش الايراني أن التطورات التي حصلت في تشكيلة القوة البرية جعلتها أكثر خفة وسرعة وزادت من استعدادها بأقصى درجة ممكنة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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