انعقاد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيراني والقطري اليوم سيعقد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر اليوم الاحد لتطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار.