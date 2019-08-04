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رقم الخبر: 260194 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 11:36 الاقسام: محليات  
انعقاد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيراني والقطري اليوم

انعقاد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيراني والقطري اليوم

سيعقد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر اليوم الاحد لتطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار.
وتستضيف طهران اليوم الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الايرانية وخفر السواحل القطرية.
 ويرأس الوفد الإيراني قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي فيما يرأس الوفد القطري المقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية.
وبالإضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة، سيناقش الطرفان أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي.
وتهدف الاجتماعات المشتركة لقوات حرس السواحل الإيرانية مع جيرانها الجنوبيين إلى تطوير وتقوية علاقات بعضهم البعض، وتؤكد الإرادة السياسية لجميع الأطراف لخلق جو إيجابي من التعاون.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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