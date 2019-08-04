أقیمت مباراة المكاسرة للنساء في قسمي مستخدمات اليد اليمنى واليد اليسرى في شمال ايران.

وشهدت مدينة رشت مركز محافظة كيلان الإيرانية /شمال/ إقامة مباراة المكاسرة للنساء الإيرانيات حيث شاركت فيها 173 متسابقة ضمن 22 فريقاً.

وضمّت المباراة ثلاث فئات سنية منها الشابات واليافعات والسيدات حيث فاز الفريق المشارك من محافظة طهران في فئة الشابات بالمرتبة الأولى بقسم مستخدمات اليد اليمنى ويليه الفريق الجيلاني بالمرتبة الثانية كما حاز فريقا محافظتي بلوجستان ولرستان على المرتبة الثالثة بالاشتراك.

وفي قسم مستخدمات اليد اليسرى حاز فريق طهران على المرتبة الأولى وحلّ فريق جيلان بالمرتبة الثانية ومن ثم حاز فريقا محافظتي كردستان ولرستان على المرتبة الثالثة بالاشتراك.

وأما في فئة اليافعات: فاز فريق جيلان بالمرتبة الأولى في قسم مستخدمات اليد اليمنى وجاء بعده فريقا طهران وكلستان في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي وفي قسم مستخدمات اليد اليسرى حاز فريق طهران على المرتبة الأولى وتبوأ فريقا جيلان وكلستان المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

كما فاز فريق خوزستان بالمرتبة الأولى في قسم مستخدمات اليد اليسرى بفئة الكبيرات وجاء بعده طهران بالمرتبة الثانية واحتل فريقا خراسان الجنوبية ومازندران المرتبة الثالثة بالاشتراك وأما في قسم مستخدمات اليد اليمنى فقد حاز فريق خوزستان على المرتبة الأولى وتبوأ فريقا مازندران وطهران المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.