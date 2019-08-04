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رقم الخبر: 260191 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 11:09 الاقسام: دوليات  
منتدى آسيان يدعو لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

منتدى آسيان يدعو لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

تبنى اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا بيانا رئاسيا رحب باجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالمنطقة المنزوعة السلاح في 30 يونيو الماضي.
وصدر البيان الذي تبناه وزراء 27 دولة بينها 10 دول من الرابطة والكوريتان والولايات المتحدة والصين وغيرها، في الـ3 من أغسطس الجاري، وكشف عن موقف هذه الدول إزاء الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وشدد الوزراء على أهمية مواصلة الحوار السلمي من أجل تحقيق نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، معبرين عن ترحيبهم بالاجتماع المرتجل بين ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح، وتطلعهم إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
ودعا الوزراء كوريا الشمالية إلى الالتزام بتعهدها استكمال نزع الأسلحة النووية، وعدم إجراء تجارب نووية وصاروخية، كما دعا الدول المعنية إلى التعاون في مواصلة الحوار السلمي وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال الوفاء بشكل كامل وسريع بالإعلانات المشتركة بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأكد البيان على أهمية التنفيذ الصادق لقرارات مجلس الأمن الدولي لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، بما يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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