أعلن وزير الخارجية الهندي "ايس جايشنكر"، يوم السبت، ان الحكومة الهندية في حال إجراء مباحثات مع إيران بشأن إطلاق سراح الـ18 هنديا من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".

وأضاف وزير الخارجية الهندي، ان المسؤولين الهنديين في إيران إلتقوا بالرعايا الهنود من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة؛ مؤكدا، "انهم بصحة تامة ويتمتعون بكافة الإمكانيات اللازمة" وتابع، ان بلاده تواصل مباحثاتها مع المسؤولين الإيرانيين لتسوية هذه القضية.

وفي ذات السياق، أعلن المسؤولون الإيرانيون الأسبوع الماضي، ان طهران سمحت للقنصلية الهندية العامة باللقاء والتواصل مع الـ 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إيمبيرو.

علماً ان الحرس الثوري قام باحتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو يوليو المنصرم لعدم امتثالها للقانون البحري الدولي وكذلك الاصطدام بقارب صيد إيراني.