أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا رحماني، استعداد طهران لرفع مستوى تعاونها مع باكو من خلال إنشاء شركات صناعية مشتركة.

وخلال استقباله في طهران السبت وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفى اوف، نوه رحماني الى البرامج المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف الحقول الصناعية واضاف، ان التوافقات الحاصلة في مجالات صناعة السيارات وانتاج قطع الغيار والادوية وانشاء منطقة صناعية مشتركة يمكن تفعيلها على وجه السرعة في ظل اهتمام جاد من الطرفين.

واشار رحماني الى النمو الجيد للعلاقات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي وقال، ان ايران لها الاستعداد اللازم لرفع مستوى تعاونها مع جمهورية اذربيجان من خلال اطلاق مشاريع صناعية مشتركة وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى المشروع المشترك لصناعة السيارات بين البلدين كانموذج للتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

ولفت الى اجراءات الجانب الايراني في الاسراع بالمشروع المشترك لانتاج الحافلات والشاحنات بين البلدين، واضاف، ان ايران تمتلك طاقات ممتازة في مجال صناعة الادوية وصادراتها حيث بالامكان اتخاذ اجراءات اكثر تاثيرا لتطوير التعاون بين البلدين فيه.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الاذربيجاني الى ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 2.2 ضعفا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري وقال، ان حجم التعاون الصناعي بين الجانبين شهد نموا بنسبة 34 بالمائة.

واوضح بأن هنالك في الوقت الحاضر 1371 وحدة صناعية ناشطة من قبل الايرانيين في جمهورية اذربيجان.