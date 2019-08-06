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رقم الخبر: 260188 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 09:18 الاقسام: عربيات  
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية معادية في جيزان

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية معادية في جيزان

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، السبت، طائرة تجسسية معادية في جيزان.

وأفاد مصدر في الدفاع الجوي لـ "المسيرة نت" عن إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جحفان.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت خلال الأسبوع المنصرم طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في جمارك منفذ الطوال قبالة جيزان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه رابع طائرة تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال شهر، حيث تم إسقاط 3 طائرات تجسسية للعدوان خلال شهر يوليو / حزيران في جمارك منفذ الطوال بتاريخ 27 يوليو وشرق جبل الدود بتاريخ 3 يوليو وأخرى شرق جبل الدود أيضا بتاريخ 7 يوليو.

 
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