سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ1 أغسطس/ آب 2019، صفقات بيع 441 ألف و814 طن من السلع بقيمة أكثر من 547 مليون دولار، حيث سجلت نمواً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 71 و73% على التوالي.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 204 ألفاً و27 طناً من السلع بقيمة 269 مليون دولار، شملت 196 ألفاً و728 طناً من الصلب، و1700 طناً من النحاس، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و12 طناً من المعادن الثمينة المكثفة.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 237 ألفاً و748 طناً بقيمة أكثر من 296 مليون دولار، شملت 120 ألفاً و770 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و40 ألف و90 طناً من القير، و50 ألف و70 طن من المواد البوليمرية، و17 ألفاً و826 طناً من المواد الكيميائية، و8 آلاف و390 طن من الكبريت، بالإضافة إلى 572 طناً من عوازل الرطوبة، و51 ألفاً و50 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و20 طن من الأرغون.

كما تم عقد صفقات بيع 40 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.