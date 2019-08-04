أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني، فرهاد دج بسند، ان حجم التبادل التجاري مع آذربايجان تضاعف بواقع 2ر2 مرة في الشهور الستة الماضية مقارنة بالفترة المناظرة السابقة.

وأوضح الوزير دج بسند، لدى إستقباله وزير الاقتصاد الآذربايجاني شاهين مصطفى أوف في طهران أمس السبت، ان التبادل التجاري البيني والمشاريع الإستثمارية المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص بمختلف المجالات ومنها سكك الحديد ستشهد زيادة. وأضاف: ان حجم الشركات الايرانية العاملة في آذربايجان سجل نمواً بنسبة تخطت 34 بالمئة.

وأكد وزير الاقتصاد ان ثمة رؤى متقاربة بين البلدين بمجالات الطاقة والمصارف والجمارك ستصاغ في إطار مذكرة تفاهم وستطرح في مؤتمر سوتشي بين ايران وروسيا وآذربايجان. وأضاف: ان إجتماعاً آخر سيعقد مع وزير الاقتصاد الآذربايجاني في الخريف المقبل لبحث سبل تنمية التعاون بمجال صناعة السيارات والأدوية والزراعة والتعليم.