*عشرات الأسرى في سجون العدو يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي عبيد في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين بالقنابل والرصاص المطاطي وتصدى الفلَسطينيون للاعتداءات التي لم تسلم منها هذه المرة الطواقم الطبية.كما اعتدت على حفل زفاف في القدس.

وفي غزة أصيب عدد من المتظاهرين برصاص جنود الاحتلال عند المناطق الشرقية للقطاع خلال مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "جمعة وادي الحمص".

من جهة ثانية، أكّد رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير أيمن عودة أن الوحدة الفلسطينية تزيد الدعم الشعبي الذي بدوره سينعكس على التمثيل البرلماني مؤكداً أن قائمة الجبهة ستكون القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن 37 مواطناً فلسطينياً أُصيبوا بجراح مختلفة منهم 18 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الناطق باسم حركه حماس حازم قاسم قال إن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصحفيين في المسيرات وفي الاحتجاجات في وادي الحمص، مشيراً إلى أن "جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، محاولة بائسة لطمس حقيقة عدوانيته وعنصريته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه".

كما أضاف "هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال، إضافة لكل جرائمه العنصرية التي مارسها منذ إقامة كيانه الغاصب".

هذا وكان من بين المصابين الصحفيان أسامة الكحلوت، حاتم عمر، بالرصاص المطاطي اللذان أُصيبا أثناء تغطيتهما لمسيرات العودة.

إلى ذلك يواصل عشرة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وشرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه في تصريحات إذاعية إن عشرين أسيرا أيضا شرعوا في إضراب مساند للأسرى المضربين كان آخرهم ممثل حركة فتح في سجن النقب، لافتاً إلى أن ممثل الجبهة الشعبية أعلن الخميس الماضي عن مقاطعة الحوارات مع إدارة السجون لعدم تقديمها حلول جدية للأسرى المضربين عن الطعام.

ولفت عبد ربه إلى أن تعنت العدو الصهيوني يشير إلى توجه واضح بعدم الجدية بوضع حد لهذه الإجراءات والسياسات للتنكيل بالأسرى، مبينا انه مؤشر واضح بأنه ما زال يمعن في إجراءاته من خلال الاعتقال الإداري متجاوزاً كل القوانين الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان والأسرى وأسس المحاكمات العادلة وهذا ما لا يتوفر على الإطلاق.

وكان الشيخ الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان شرع الأربعاء الماضي، في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري.