أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن انفجارا وقع بعد ظهر السبت في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وأضافت أن الانفجار "نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية" وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن ترد تفاصيل إضافية.

من جانبه كشف مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط.ولم يصدر عن الجيش السوري بيان رسمي بهذا الشأن.

ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر المطارات العسكرية في سوريا ويقع في ريف حمص الغربي.

يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

من جهة اخرى أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانة ألكسندر لافرنتييف أن التنظيمات الإرهابية تسيطر على معظم مساحة محافظة إدلب وتحتجز مئات آلاف السوريين وتتخذهم رهائن الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مكافحتها.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة في ختام الجولة الـ 13 من محادثات أستانة حول تسوية الأزمة في سورية إن “المحادثات أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الإرهاب في سورية وخاصة في إدلب حيث تسيطر التنظيمات الإرهابية التي تضم آلاف الإرهابيين الأجانب على معظم مساحة المحافظة وتحتجز مئات آلاف السوريين وتتخذهم رهائن ما يتطلب تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب والاستمرار في مكافحة هذه التنظيمات”.

وشدد لافرنتييف على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي في سورية وقال: “على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي والتي تتذرع بأنها تكافح تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة الانسحاب فوراً من الأراضي السورية”.

وأوضح لافرنتييف أن الولايات المتحدة تزيد عدد قواتها غير الشرعية في سورية عبر شركات الأمن الخاصة رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب قواته من سورية معرباً عن أمله في أن تعيد واشنطن النظر في تصرفاتها وتسحب قواتها غير الشرعية من سورية.

وأكد لافرنتييف أهمية صيغة أستانة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفي القضاء على الإرهاب وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم داعياً المجتمع الدولي إلى تسهيل عودتهم وعدم عرقلتها بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف الملائمة لذلك ومطالباً المنظمات الدولية بتقديم المساعدة في عملية إعادة الإعمار.

وكانت الدول الضامنة لعملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) جددت في البيان الختامي للجولة الـ13 من محادثات أستانة التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.