وصف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بملف مكافحة الفساد من مجلس النواب بـ"الخطأ الستراتيجي"، فيما كشف عن وجود اكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود حاليا لدى الاجهزة الحكومية الرقابية.

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع الحكومات السابقة تضمنت حالات تلويح بمكافحة الفساد بشكل واضح من خلال الهيئات والمؤسسات التي تعنى بهذا الملف لكن الجانب التطبيقي لم يكن بمستوى مقبول، حيث انه لم يتجاوز ما نسبته العشرة بالمئة"، مبينا ان "حكومة عادل عبد المهدي تم اتاحة الفرصة لها بشكل كبير من خلال الضوء الاخضر الذي منح لحكومته من قبل الكتل السياسية، كما ان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو خطوة تنظيرية لادارة ملف مكافحة الفساد مايعطي هذه الحكومة ميزات افضل للتعامل مع ملف مكافحة الفساد".

وأضاف المسعودي، أن "الخطأ الذي وقع به رئيس الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف هو البدء من مجلس النواب وهو خطأ ستراتيجي سوف يكلفه كثيرا، وكان الاجدر به المبادرة على الوزراء السابقين والبعض من السياسيين الذين لديهم يد طولى في ملف الفساد بدل البدء بالحلقة الاقوى وهي مجلس النواب".

ولفت المسعودي، الى أن "هناك اكثر من ستة الاف و500 ملف فساد موجودة لدى الاجهزة الحكومية الرقابية يتم التعامل معها وفق الاطر القانونية، كما ان رئيس الحكومة سبق له وان اشار في تقريره لوجود 42 ملف فساد كبيرة جدا كلفت الحكومة العراقية مابين 250-300 مليار دولار بالتالي فكان الاجدر بعبد المهدي البدء بالحلقات السابقة ومن ثم التحول الى مجلس النواب"، مشددا على ، أن "استهداف سمعة مجلس النواب من خلال التلويح بوجود نواب عليهم ملفات فساد هو خطوة غير سليمة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

من جانب آخر أكد وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، السبت، انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ"التخابر".

وقال الشمري إن "هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش"، وذلك بحسب "السومرية نيوز".

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، أعلن، في 22 يوليو/تموز 2019، أن اللواء الركن محمود الفلاحي، تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر، مشيراً إلى نقل الفلاحي إلى مكان آخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء، نصيف الخطابي: إن "مهمتنا إعادة الجيش العراقي إلى مهماته، وجادون في محاربة الفساد ولن نتهاون بالقضاء عليه"، مشيراً إلى أن "غايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به".

ويشار إلى أن وزارة الدفاع العراقية، قد شكلت لجنة تحقيق، الشهر الماضي، بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، يتحدث خلاله مع أحد عملاء "السي آي أيه".

في سياق آخر حسمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقية، الجدل الدائر حول تعرض معسكر العراق الجديد، أو ما يعرف باسم معسكر "أشرف" شمالي المحافظة، للقصف.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، إن "اللجنة الأمنية تنفي ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض معسكر العراق الجديد قرب ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) إلى قصف"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأضاف الحسيني، أن "الوضع هادئ ومستقر وما يروج له هي أكاذيب فيسبوكية". ويعد معسكر العراق الجديد، واسمه القديم معسكر أشرف، مقرا رئيسيا لقوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن"" إسرائيل" نفذت قصفا على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه قوات الحشد الشعبي".

وكانت تقارير إعلامي نقلت عن مصدر أمني عراقي، أن "انفجارا وقع قبل يومين في معسكر أشرف، بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن لم يطل أي قصف المعسكر".

وفي سياق غير متصل صادق برلمان إقليم كردستان العراق، على اعتبار 3 أغسطس/آب عام 2014 يوم إبادة جماعية بحق الإيزيديين.

وطالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأمم المتحدة بأن تعترف بما حدث للكرد الإزيديين كـ"إبادة جماعية"، وذلك حسب وكالة "روداو" الكردية.

وقال البارزاني: "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكرد الإزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بال حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين".

وتوجه رئيس إقليم كردستان إلى الأمم المتحدة قائلا: "نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة".

​ومرت السبت 3 أغسطس/ آب 2019، الذكرى الخامسة للهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وارتكابه مجزرة بحق الأكرار الإزيديين هناك، وقتل الآلاف، كما اختطف مئات النساء والأطفال.

*نائب عراقي: وزيرا الدفاع والموارد المائية عينا اقاربهما بوزارتيهما وندعو عبد المهدي للتحقيق

إلى ذلك كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض فرات التميمي، السبت، عن وثيقة تشير الى تعيين وزير الدفاع نجاح الشمري لشقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري بالوزارة، اضافة الى معلومات عن تعيين وزير الموارد المائية لابناء شقيقه بالوزارة، داعيا رئيس الوزراء لفتح تحقيق بذلك.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، "لدينا معلومات مؤكدة بالوثائق عن قيام وزير الدفاع بتعيين شقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري في وزارة الدفاع"، مبينا ان "هنالك معلومات اخرى عن تعيين وزير الموارد المائية ابناء شقيقه في الوزارة ايضا".

واضاف التميمي ان "ذلك وما سبقها من معلومات حول تعينات اصدرها وزير الصناعة هي قضايا ينبغي الوقوف عليها بشكل جدي وعدم تركها تمر مرور الكرام كي لاتتحول الوزارات الى ضيعات"، داعيا رئيس الوزراء "لفتح تحقيق بهكذا معلومات لانها لاتبشر بخير".

وحذر التميمي من "تحول الوزارات الى ضيعات عائلية في مخالفة صريحة واستغلال للمنصب"، لافتا الى انها "مخالفة للوعود بالتغيير التي وعد بها رئيس الحكومة خلال تسنمه للمنصب".