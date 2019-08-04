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رقم الخبر: 260174 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:06 الاقسام: عربيات  
الحكومة المغربية ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء بالمدارس العمومية

الحكومة المغربية ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء بالمدارس العمومية

رفضت الحكومة المغربية، مساء الجمعة مقترحا برلمانيا يدعو إلى تدريس أبناء المسؤولين المغاربة في المدرسة العمومية.

ووفق صحيفة هسبريس المغربية، فإن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع. هذا وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بإلزام المسؤولين المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي.

وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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