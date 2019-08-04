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رقم الخبر: 260172 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:06 الاقسام: عربيات  
ناشطان حقوقيان: الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان إعدامات النظام في البحرين

ناشطان حقوقيان: الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان إعدامات النظام في البحرين

في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، قالت الحقوقية البحرينية مريم الخواجة والناشط الحقوقي الكويتي إياد البغدادي إن إعدام المواطنين البحرينيين الإثنين علي العرب وأحمد الملالي جاء بعد إعلان الولايات المتحدة استئناف عقوبة الإعدام الفدرالية، بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على توقيف العمل بها.

وأشار الكاتبان الى معلومات صدرت عن جهات دولية تفيد بأن العرب والملالي تعرضا للتعذيب وأُجبرا على التوقيع على اعترافات مفبركة.

وتابع الكاتبان بالقول إن ناشطي حقوق الإنسان حول العالم حاولوا منع تنفيذ إعدام المواطنَين البحرينيَين، إلا أن السلطات البحرينية مضت بتنفيذها، كما لفتا إلى أن السفارة البحرينية في واشنطن ذكّرت بوجود عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة في بيان أصدرته، ما يبرر الإعدامات الأخيرة في البحرين.

واعتبر الكاتبان أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما أكثر الدول التي قد تؤثر على سلوك البحرين، مضيفيْن إن هذه الدول كان لها موقف صامت إزاء التطورات الأخيرة في البحرين.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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