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رقم الخبر: 260171 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:08 الاقسام: عربيات  
وفاة داعية سعودي داخل السجن جراء الإهمال الطبي

وفاة داعية سعودي داخل السجن جراء الإهمال الطبي

أعلنت حسابات سعودية على "تويتر" وفاة الداعية المعتقل صالح الضميري في سجن الطرفية السياسي بمنطقة القصيم مساء الجمعة.

وبحسب ما أعلنت حسابات مختصة بنشر أخبار الجنائز لأهالي منطقة الجوف (شمالا)، فإن الضميري سيوارى الثرى بعد صلاة عصر السبت، في مقبرة اللقائط بمدينة سكاكا في محافظة الجوف.

وذكرت حسابات سعودية أن "الضميري اعتقل لسنوات طويلة، وكان يعاني من إهمال طبي داخل السجن منذ ما يزيد على السبع سنوات".

وقال حساب "معتقلي الرأي" إن الضميري كان يقبع في زنزانة انفرادية طيلة المدة الماضية، رغم معاناته من مرض القلب. يذكر ان الضميري كان قد اعتقل لأكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي.

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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