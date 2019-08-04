القوة الصاروخية اليمنية تكشف عن صاروخ "بركان 3" الباليستي الذي استهدفت به موقعا عسكريا بالدمام كشفت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية النقاب عن الجيل الثالث من منظومة "بركان" الصاروخية الباليستية بعيدة المدى والقادرة على ضرب أهداف عسكرية وحيوية في عمق دول التحالف السعودي، وفق ما قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية.