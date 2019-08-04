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رقم الخبر: 260168 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: الوسائط المتعددة  
القوة الصاروخية اليمنية تكشف عن صاروخ "بركان 3" الباليستي الذي استهدفت به موقعا عسكريا بالدمام

القوة الصاروخية اليمنية تكشف عن صاروخ "بركان 3" الباليستي الذي استهدفت به موقعا عسكريا بالدمام

كشفت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية النقاب عن الجيل الثالث من منظومة "بركان" الصاروخية الباليستية بعيدة المدى والقادرة على ضرب أهداف عسكرية وحيوية في عمق دول التحالف السعودي، وفق ما قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية.
القوة الصاروخية اليمنية تكشف عن صاروخ "بركان 3" الباليستي الذي استهدفت به موقعا عسكريا بالدمام
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