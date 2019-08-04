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رقم الخبر: 260167 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: الوسائط المتعددة  
طهران و انقرة تبحثان سبل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

طهران و انقرة تبحثان سبل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، يوم الجمعة خلال اجتماع مشترك مع وزيري الطاقة فاتح دونمز والمالية برات البايراك التركيين في انقرة سبل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين طهران وانقرة.
طهران و انقرة تبحثان سبل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
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