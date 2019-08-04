خبراء بالأمم المتحدة يحذّرون من هجمات إرهابية واسعة لداعش

حذّر تقرير أممي من احتمالية عالية لقيام تنظيم داعش الإرهابي، بشن هجمات واسعة النطاق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة المراقبة الدولية في مجلس الأمن الدولي التابع بالأمم المتحدة، إن شكل وطبيعة تلك الهجمات ستكون معقدة وشديدة التركيب، كما سيلعب عنصر المفاجأة دورا كبيرا فيها وستقع فى مناطق وضد أهداف غير متوقعة حول العالم وذلك على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم في منطقة الشرق الأوسط.

وتقوم مجموعة المراقبة الدولية في تقاريرها بمهمة رصد وقياس أثر نظام العقوبات الدولية على الكيانات الداعمة لكل من القاعدة وداعش وأثرها على الحد من أنشطة كل تنظيم وشل حركته، وأشار تقرير المجموعة إلى إعلان (داعش) مسؤوليته في الحادى والعشرين من شهر أبريل الماضي عن تسع هجمات انتحارية متزامنة استهدفت كنائس كاثوليكية وفنادق في مدن ساحلية غربي سيريلانكا وشرقها، أسفرت عن سقوط 258 قتيلا وإصابة 500 شخص.

وأكد التقرير أن تفجيرات سيريلانكا ستكون هي الشكل المتوقع لهجمات داعش المرتقبة خلال الفترة القادمة من حيث عناصر المفاجأة والاستهداف واختيار المناطق الرخوة وأسلوب التنفيذ.

وعد التقرير الأممي تلك التفجيرات كأسوأ عملية إرهابية تشهدها سيريلانكا في تاريخها، وأشار إلى أنه فضلا عما حملته تلك الهجمات من عنصر المفاجأة فإنه من غير المستبعد أن تواصل داعش "مفاجآتها الدامية"، على مدار ما تبقى من العام الجاري وأن حالة الهدوء التي أعقبت تفجيرات سيريلانكا ليست سوى هدوء مؤقت يقوم فيها قادة داعش بالتحضير لمزيد من الهجمات الإرهابية المفاجأة هذا العام من هذا الطراز .

ونبه التقرير الأممي من خطورة ما تبثه أبواق (داعش) الإعلامية والدعائية من أفكار ملهمة للمتعاطفين مع عقدية التنظيم حول العالم لشن هجمات في مناطقهم والتي تسعى للترويج لفكرة "الخلافة" ونفض الغبار عنها بعد انهيار تلك الفكرة وانهيار مشروع داعش في منطقة الشرق الأوسط الذي كانت فكرة الخلافة محورا له.