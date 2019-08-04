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رقم الخبر: 260165 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: محليات  
الشيخ عيسى قاسم: الجبهة الإعلامية أهم جبهة في الجهاد والدفاع عن الحق

الشيخ عيسى قاسم: الجبهة الإعلامية أهم جبهة في الجهاد والدفاع عن الحق

استقبل آية الله الشيخ عيسى قاسم عددا من مسؤولي ومدراء وسائل الإعلام الإيرانية الناشطة في المجالات السياسية والتوعوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الشيخ عيسى قاسم أكد في هذا اللقاء على أهمية وسائل الإعلام في العصر الحاضر وما يمكن لها أن تقدمه في مجال تغيير الرأي العام، منوها إلى أن هذه الجبهة هي أهم جبهة في الجهاد والدفاع عن الحق.
وشدد آية الله قاسم على أهمية الإخلاص في العمل، مؤكدا أن وسائل الإعلام اليوم تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن الاسلام والبشرية جمعاء.
واعتبر ان الإعلاميين يقفون اليوم في مقدمة المدافعين عن حقوق الإسلام والمسلمين، مشدداً في الوقت نفسه أن الآخرين ايضاً يقومون بأدوار مسؤولة في هذا السياق كذلك.

 
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