قال مسؤولون: إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة الحاسمة في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاما.

وقال مسؤولون كبار على دراية بالمحادثات: إن من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وأضاف المسؤولون، أنه من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة من المحادثات، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرب توقيع اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة، بعد توافق الجانبين على جميع فقراتها تقريبا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن هناك الكثير من التقدم في محادثات السلام مع طالبان، محذرا في الوقت ذاته من أن لديه القدرة على محو جزء كبير من أفغانستان في غضون أيام.