قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت متأخر يوم الجمعة إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أنه بحارها ستظل حرة ومستقلة.

وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن يندد بالتهديد غير القانوني أمام مجلس الأمن الدولي.

ومضى يقول في خطاب بثه التلفزيون جميع الفنزويليين، مدنيين وعسكريين، يرفضون بيانات دونالد ترامب بشأن حجر مفترض.. بشأن حصار مفترض... حصار، لماذا يعلن ذلك؟ هذا غير قانوني بوضوح.

وكان ترامب ذكر يوم الخميس أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة.

ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.

وعندما سأله صحفي عما إذا كان يدرس اتخاذ هذا الإجراء بالنظر إلى تدخل الصين وإيران في فنزويلا فقال ترامب نعم.. أفعل.

يأتي ذلك بينما قالت وزارة خارجية النرويج، الوسيط في الأزمة بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، إن الجانبين يواصلان المحادثات في باربادوس في مسعى لإيجاد سبيل لحل تلك الأزمة السياسية.

وأضافت الوزارة: ممثلو الأطراف السياسية الرئيسية في فنزويلا يواصلون المفاوضات... الأطراف أكدت مجددا استعدادها لإحراز تقدم بحثا عن حل دستوري متفق عليه.

من جانبه طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي الجمعة باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.

وقال مونكادا: "نطالب مجلس الأمن اليوم بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو حكومة الولايات المتحدة".

وأشار الدبلوماسي الفنزويلي إلى أن المادة الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية فرض الحصار البحري على دول ما، لكن تفعيل هذه المادة لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن وفي حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية.