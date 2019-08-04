يؤيد الآن أغلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بدء إجراءات مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعد أن أصبح أحد النواب في كاليفورنيا يوم الجمعة الديمقراطي رقم 118 الذي يدعو لبدء الإجراءات.

وفي بيان اتهم ترامب بالسلوك الإجرامي، قال النائب سالود كاربهال في السنوات القليلة الماضية، شهدت أمتنا وسمعت أشياء من هذا الرئيس لا مكان لها في ديمقراطيتنا.

وأضاف كاربهال: أعتقد أن الوقت قد حان لفتح تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ويملك الديمقراطيون أغلبية 235 مقعدا في مجلس النواب. وقفز عدد الديمقراطيين المؤيدين للمساءلة أكثر من 24 منذ أن أدلى المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته في 24 يوليو تموز عن تحقيقه بشأن ترامب والتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

لكن الإجمالي البالغ 118 عضوا لا يزال أقل من الأصوات المطلوبة في مجلس النواب وعددها 218 للموافقة على قرار المساءلة. وما زالت استطلاعات الرأي تظهر انقسام الناخبين بشدة بشأن القضية. ومجلس النواب حاليا في عطلة وسيعود للانعقاد في التاسع من سبتمبر أيلول.

قاض أمريكي ينتصر للاجئين ضد مرسوم ترامب القاسي تجاه المهاجرين

الى ذلك انتصر قاض فيدرالي أمريكي، الجمعة، للاجئين بعد أن عرقل مرسوما أصدره ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

وقرر القاضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي هيل" أن مرسوم دونالد ترامب هذا يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

واعتبر القاضي في واشنطن راندولف موس أن هذا التدبير اتخذ "تجاوزا.. للسلطة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إمريكية.

يشار إلى أن قاض آخر في كاليفورنيا سبق أن عطل المرسوم في قرار قدمت الحكومة استئنافا ضده، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويشكل المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين الذين يتدفقون من دول أمريكا الوسطى ويحاولون دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

وشكلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية، إذ عرقل قاض فيدرالي في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، إجراء جديدا لإدارة ترامب، التي كانت تنوي تقييد اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وينص الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن غالبية المهاجرين من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أميركا الوسطى مثل غواتيمالا والسلفادور، ويعمد هؤلاء عموما إلى تقديم طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأمريكية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.