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رقم الخبر: 260156 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:03 الاقسام: رياضة  
مدرب فلسطين بعد الخسارة من العراق: نحضر الفدائي للمستقبل

مدرب فلسطين بعد الخسارة من العراق: نحضر الفدائي للمستقبل

قال المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، نور الدين ولد علي، أنه يعد منتخبا للمستقبل، وذلك عقب الخسارة أمام العراق 2-1 أمام العراق، في ثاني مبارياته ببطولة غرب آسيا.

وأوضح المدرب الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة التي جمدت رصيد الفدائي، عند 3 نقاط: "بداية أبارك للعراق على الفوز، والأهم بالنسبة لنا هو المشاركة والاستعداد للتصفيات".
وأضاف: "لقد حقق المنتخب الفلسطيني الكثير من الإيجابيات في مشاركته الحالية ببطولة غرب آسيا".
وتابع: "دخلنا البطولة في ظل غيابات مهمة ومؤثرة في مختلف الخطوط، بسبب نظام المسابقة".
وتطرق ولد علي إلى الأجواء الحارة والرطوبة العالية، حيث قال إنها أثرت على المنتخبين وليس على فلسطين فقط

 
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مصدر الخبر: موازين نيوز
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