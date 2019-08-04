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رقم الخبر: 260155 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:02 الاقسام: رياضة  
سر رفض ديبالا الانتقال إلى مانشستر يونايتد

سر رفض ديبالا الانتقال إلى مانشستر يونايتد

يبدو أننا سنشهد مسلسل طويل سينتهي مع غلق باب سوق الانتقالات بشكل رسمي، أنها صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي تتضمن 3 لاعبين دفعة واحدة.

قالت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم السبت، أن رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد تتوقف الآن على موافقة من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سيدخل ضمن الصفقة.
وأكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية أن مفاوضات باولو ديبالا مع إدارة مانشستر يونايتد تواجه مشاكل كبيرة بشأن البنود الشخصية للاعب وأن المهاجم الأرجنتيني غير موافق على كثير من شروط النادي الإنجليزي.
وكشفت الشبكة الموثوقة أن ديبالا لا يريد للتوقيع على عقد يتواجد فيه بند تخفيق الراتب بنسبة 25% في حال فشل مانشستر يونايتد بالصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
ويدخل اسم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ضمن الصفقة التبادلية الضخمة المحتمل حدوثها بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل انتهاء عمليات سوق الانتقالات الصيفي.

 
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مصدر الخبر: وكالة الفرات نيوز
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