قالت (لويز سي جنور) إنها احتفلت الأربعاء بعيد ميلادها الـ 107، إن سبب عمرها الطويل، هو (البقاء عازبة).

وبحسب موقع (الحرة)، قالت (لويز سي جنور) من منطقة برونكس بمدينة نيويورك، إنها استطاعت تخطى 100 عام من عمرها بفضل الحمية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، لكن المرأة ذات الـ 107 أعوام، تعتقد أن السبب الحقيقي لعمرها الطويل أنها لم تتزوج ، مؤكدة (إذا كانوا يمارسون الرياضة، فأنا أفعل، إذا كانوا يرقصون، فأنا أرقص، لا زلت أستطيع الرقص قليلا بعد تناول الغداء، ألعب بينغو، حتى أستطيع التمتع بيومي كاملا.

وأكدت سيغنور، (أعتقد أن سر الـ 107 أعوام، هو أني لم أتزوج، أعتقد أن هذا هو السر، حيث تقول أختي يا ليتني لم أتزوج(، حيث تبلغ أختها من العمر نحو 102 عاما، مما يرجح أن العائلة تتمتع بطول العمر، كما أشار موقع (CBS Newyork) الأخباري.

وتعاني سيجنور من ضعف البصر، مما جعلها كفيفة من الناحية القانونية، واستطاعت مؤخرا التغلب على مرض الالتهاب الرئوي، وفي عمر 103 أعوام، نجت من اعتداء مسلح وحادث سرقة بشقتها.

ولا تزال أليلا ميرفي، 114 عاما، هي أكبر معمرة في العالم، وتعيش ميرفي في الولايات المتحدة، وقد ولدت في منطقة هارلم بنيويورك، حيث ولدت سيغنور أيضا.