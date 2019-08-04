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رقم الخبر: 260152 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 18:01 الاقسام: رياضة  
اللاعبون في ريال مدريد.. من سيبقى ومن سيرحل؟

اللاعبون في ريال مدريد.. من سيبقى ومن سيرحل؟

يقترب سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا من الانتهاء وتبدأ الأندية في اتخاذ قرارتها بخصوص اللاعبين الذين سوف يتم الاعتماد عليهم في الموسم الجديد.

وقبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني بأسبوعين بمواجهة سيلتا فيجو يوم 17 أغسطس القادم، فإن ريال مدريد عليه أن يستقر على 25 لاعباً  لتسجيلهم و حسب صحيفة الماركا فلن يشملهم خاميس رودريجيز، أندري لونين أو تيكفوسا كوبو.
وسيكون لكوبو كما يبدو مكان في الفريق في موسم 2019/2020 ولكن سيتم تسجيله هو والبرازيلي رودريجو مع فريق الشباب “الكاستيّا” مما سيقلل عدد المهاجمين المتواجدين في القائمة الرئيسية المُسجلة ولكن سيظل بإمكانه استخدامهما أثناء الموسم بما أنهم تحت السن.
وفي الوقت الحالي يوجد لدى الفريق المرينجي بشكلٍ عام ثلاثة حراس مرمى وثمانية مدافعين وستة من لاعبي الوسط (بما فيهم خاميس مع انتظار مزيد من التدعيمات مثل بول بوجبا وفان دي بيك) و11 لاعباً في الخط الامامي.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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