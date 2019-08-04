في خطوة غريبة ومثيرة للجدل، بدأت حانة في لندن استخدام تقنية التعرف على الوجوه، والتي تستخدمها في العادة، الشرطة للقبض على مجرمين ومتهمين وغيرهم.

وعلى الرغم من غرابة الخطوة َوحداثتها، إلا أن تقنية التعرف على الوجوه التي تستخدمها الحانة للمساعدة في تسريع الخدمة تم انتقادها واعتبرها البعض (تدمير تجربة الحانة البريطانية العظيمة)، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويستخدم موظفو حانة Harrild & Sons في Farringdon ، بوسط لندن، تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان العملاء يبدون كبار السن بما يكفي لتقديم الكحول لهم من عدمه.

إذ يضيء نظام التعرف على الوجه عندما يبدو شخص ما زبون جديد، مما يدفعه إلى تقديم بطاقة الهوية الخاصة به، وهو ما يجعل قائمة الانتظار أسرع.

يمكن للموظفين أيضا استخدام النظام لحفظ أوامر الأشخاص وطلباتهم لتسهيل خدمتهم في وقت أسرع.

لكن المتخوفين غاضبون من أن وقتهم الثمين في الحانة يمكن أن يدمر بسبب المراقبة المتزايدة والخوف من أماكن تخزين صورهم.

إنه يأتي وسط نقاش مستمر حول تقنية التعرف على الوجه ، والتي تستخدمها قوات الشرطة والمجالس والشركات الخاصة، معتبرين انه تعدي على الخصوصية.