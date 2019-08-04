ينبغي على الموسيقي الذي يرغب في العزف على البيانو العمودي العملاق في لاتفيا، الصعود في البداية إلى شرفة قاعة الحفلات وتسلق السلالم ثم اعتلاء منصة قبل أن يجلس إلى كرسيه الصغير قبالة لوحة المفاتيح، ويبلغ الإطار المعدني الكامل لهذه الآلة ستة أمتار.

ويقول مصممه الألماني من أصل لاتفي، دافيد كلافينز، إنه الأكبر في العالم، وهو مثبت بشدّة إلى جدار قاعة الحفلات الجديدة في مدينة فينتسبيلس (شمال غرب البلاد). والبيانو مجهز بحبال يبلغ أطولها 7و4 أمتار ويصدر صوتا عميقا وقويا وفريدا من نوعه.

وأوضح كلافينز (أكثر الأعمال التي تناسب هذه الآلة هي المقطوعات التعبيرية جدا مثل أعمال رخمانينوف وسكريابين فضلاً عن سوناتا بيتهوفن التي تصدح بطريقة مختلفة من خلال هذا البيانو. في النهاية سيكون الجمهور هو الحكم في ما يحب، لكن بنظري هذه الآلة مناسبة خصوصا للموسيقى الكلاسيكية البحتة). ولم تؤخذ بعد مقاسات رسمية للبيانو لإدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.