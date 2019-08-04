رفضت وزارة الثقافة الإيطالية طلبا رسميا لشركة (ماكدونالدز) الأمريكية لافتتاح مطعم جديد في محيط حمامات كركلا الأثرية، الواقعة في العاصمة روما.

وأكد وزير الثقافة ألبرتو بونيسولي الخبر وقال: (لقد عبرت مسبقا عن معارضتي لافتتاح مطاعم الوجبات السريعة في الموقع الأثري لحمامات كركلا).

كما أيدت عمدة روما، فرجينيا راجي، قرار وزارة الثقافة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على (تويتر): نحن ندعم وزارة الثقافة في منع تشييد مطاعم الوجبات السريعة في الموقع الأثري لحمامات كركلا.. يجب حماية عجائب روما.

يعود تاريخ هذه الحمامات الأثرية إلى القرن الثالث ميلادي، وتقع بالقرب من مدرج (الكولوسيوم) وغيره من المواقع الشهيرة في روما، في حين حملت هذه الحمامات اسم الإمبراطور الروماني كركلا، الذي اغتيل عام 217 ميلادي.

وتواجه العاصمة الإيطالية في السنوات الأخيرة مشكلة تدفق هائل للسياح الأوروبيين والعالميين، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها تنظيم هذا التدفق ولجم كل من يحاول جني ربح سهل من السياح. فعلى سبيل المثال، أقر قرار جديد يحظر بيع الكحول بين الساعة الثانية فجرا وحتى السابعة صباحا.

وعلى الرغم من جني البلاد عائدات مالية هائلة من السياحة، إلا أن السلطات ترى أن التدفق الكبير للسياح يشكل تحديا جديا في مهمة الحفاظ على المواقع الأثرية وعلى النظام العام.