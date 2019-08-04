ويفتتح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي موسمه غداً الأحد بمواجهة ليفربول الذي يدخل المباراة بصفته وصيف البريميرليج الموسم الماضي. في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحدث بيب جوارديولا عن الكثير من الأمور التي تخص المباراة وموسم السيتي القادم والفترة التحضيرية ولكنه تطرق إلى تصريحات خصمه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بشكل ملفت.

وعلق جوارديولا على تصريحات كلوب الذي أدلى بها منذ أيام عندما قال أن ليفربول غير قادر على صرف 200 مليون جنية إسترليني موسمياً مثلما تفعل بعض الأندية ومنها مانشستر سيتي.

واعترف بيب جوارديولا أن هذه التصريحات التي جاءت على لسان كلوب أغضبته بشكل واضح لأنها غير صحيحة وأن مانشستر سيتي لا يصرف هذا المبلغ كل عام.