ويُظهر الجزء الأول من الفيديو ما يبدو صباحا عاديا جدا في مطار هادئ. ولم يكن هناك شيئا يمكن رؤيته، باستثناء طائرتين تابعتين لشركة (EasyJet) على مدرج المطار، في حين كان الضباب يخفي الأفق تماما، وفجأة ظهرت أكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق حاجز الضباب استعدادا للهبوط.

ونشرت شركة (طيران الإمارات) الفيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، وكانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار (جاتويك) في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاما بالركاب.