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رقم الخبر: 260143 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: منوعات  
مشهد يخطف الأنفاس لأكبر طائرة ركاب في العالم

مشهد يخطف الأنفاس لأكبر طائرة ركاب في العالم

أظهرت لقطات فيديو طائرة تابعة لشركة (طيران الإمارات) وهي من طراز (إيرباص A380) تخترق الضباب في مشهد يخطف الأنفاس.

ويُظهر الجزء الأول من الفيديو ما يبدو صباحا عاديا جدا في مطار هادئ. ولم يكن هناك شيئا يمكن رؤيته، باستثناء طائرتين تابعتين لشركة (EasyJet) على مدرج المطار، في حين كان الضباب يخفي الأفق تماما، وفجأة ظهرت أكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق حاجز الضباب استعدادا للهبوط.

ونشرت شركة (طيران الإمارات) الفيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، وكانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار (جاتويك) في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاما بالركاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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