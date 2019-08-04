كانت مجموعة من أسود البحر في خليج مونتيري، كاليفورنيا، تطارد الأسماك بجانب مجموعة من الحيتان التي تدعى بجمل البحر، عندما أخذت عملية الصيد منعطفا غير متوقع، فبينما كان الحوت يرتفع فوق الماء لابتلاع الأسماك بالقرب من سطح البحر كاد أن يبتلع أسد البحر.

التقط مصور البيئة البرية، تشيس ديكير، صورة مذهلة أثناء ركوبه على القارب لمشاهدة الحيتان الذي يشتهر بها خليج مونتيري وقد نشر الصورة على الانستغرام والفيسبوك.

ويظهر في الصورة أسد البحر المرعوب وهو في طريقه إلى معدة الحوت. لكن المصير الأسود اتخذ منحنى آخر، حيث قال المصور، أنا واثق أن أسد البحر قد نجا، لأن الحوت أبقى فمه مفتوحا عندما غطس إلى البحر.

وأضاف ديكر، بعد دقائق عاد الحوت ليتغذى بالأسماك من جديد وأنا متأكد أن أسد البحر عاد ليفتش عن غذائه أيضا.