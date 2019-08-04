اُختير السيناريست الايراني آرش عباسي حكماً في الدورة الـ16 لمهرجان «Sedicicorto» السينمائي الدولي في ايطاليا.

اسس مهرجان «Sedicicorto» سنة 2004 ويقام سنوياً في مدينة «فورلي» في ايطاليا ويهدف الى عرض وجهات نظر الكتاب الشباب ومنح المختصين في صنعة السينما فرصة للقاء وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.

وستقام الدورة الـ16 لمهرجان «Sedicicorto» السينمائي الدولي من 4 الى 13 من اكتوبر القادم اي في اوائل الخريف المقبل.

ويذكر ان آرش عباسي خريج جامعة بولونيا في ايطاليا وسبق له ان اختير ضمن لجان تحكيم بعض المهرجانات السينمائية والمسرحية في ايكاليا.