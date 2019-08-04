حصل الفيلم الايراني القصير «فيلمرغ» للمخرج امير مسعود سهيلي من مهرجان «AVANCA» الدولي في البرتغال.

وفي اولى مشاركته الدولية حاز «فيلمرغ» على جائزة افضل فيلم روائي من المهرجان.

وقصة الفيلم مقتبسة من رواية تحت عنوان «الطريق والبئر» للكاتب الافغاني خالد نويسا ويشارك في تمثيله كل من حشمت الله فنائي ومرتضى علوي وفاروق بركي واسماعيل غني زادة وهاشم ثابت وآخرين.

يذكر ان فعاليات مهرجان «AVANCA» الدولي بنسخته الثالثة والعشرين انطلقت في الرابع والعشرين من يوليو الجاري واستمرت حتى الثامن والعشرين منه.