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رقم الخبر: 260136 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 15:46 الاقسام: ثقافة وفن  
«فيلمرغ» يفوز بجائزة مهرجان «AVANCA» الدولي

«فيلمرغ» يفوز بجائزة مهرجان «AVANCA» الدولي

حصل الفيلم الايراني القصير «فيلمرغ» للمخرج امير مسعود سهيلي من مهرجان «AVANCA» الدولي في البرتغال.

وفي اولى مشاركته الدولية حاز «فيلمرغ» على جائزة افضل فيلم روائي من المهرجان.

وقصة الفيلم مقتبسة من رواية تحت عنوان «الطريق والبئر» للكاتب الافغاني خالد نويسا ويشارك في تمثيله كل من حشمت الله فنائي ومرتضى علوي وفاروق بركي واسماعيل غني زادة وهاشم ثابت وآخرين.

يذكر ان فعاليات مهرجان «AVANCA» الدولي بنسخته الثالثة والعشرين انطلقت في الرابع والعشرين من يوليو الجاري واستمرت حتى الثامن والعشرين منه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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