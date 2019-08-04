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رقم الخبر: 260134 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي الايراني «الهجرة» يسجل حضوره الدولي الثاني في اليابان

الوثائقي الايراني «الهجرة» يسجل حضوره الدولي الثاني في اليابان

تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «الهجرة» (اكسدوس) للمخرج بهمن كيارستمي للمشاركة في مهرجان «ياماغاتا» الدولي في اليابان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته السادسة عشرة في العاشر من اكتوبر المقبل وستستمر حتى السابع عشر منه وسيعرض  «الهجرة» في قسم «تيارات آسيا الحديثة» للمهرجان.

ويتنافس الفيلم في هذا القسم للمهرجان مع افلام من الهند وتركيا وايران واليابان والصين واندونيسيا ولبنان و...

و«الهجرة» يسلط الضوء على موضوع عودة اللاجئين الافغان من ايران الى بلدهم.

وهذه المشاركة الدولية الثانية للفيلم الذي سبق ان شارك في مهرجان «هات دوكس» الدولي في كندا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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