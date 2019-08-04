تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «الهجرة» (اكسدوس) للمخرج بهمن كيارستمي للمشاركة في مهرجان «ياماغاتا» الدولي في اليابان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته السادسة عشرة في العاشر من اكتوبر المقبل وستستمر حتى السابع عشر منه وسيعرض «الهجرة» في قسم «تيارات آسيا الحديثة» للمهرجان.

ويتنافس الفيلم في هذا القسم للمهرجان مع افلام من الهند وتركيا وايران واليابان والصين واندونيسيا ولبنان و...

و«الهجرة» يسلط الضوء على موضوع عودة اللاجئين الافغان من ايران الى بلدهم.

وهذه المشاركة الدولية الثانية للفيلم الذي سبق ان شارك في مهرجان «هات دوكس» الدولي في كندا.