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رقم الخبر: 260132 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض مصحف مخطوط بأیدي عدة آلاف من المسلمين وغيرهم

عرض مصحف مخطوط بأیدي عدة آلاف من المسلمين وغيرهم

یتم عرض مصحف مخطوط في بریطانیا، إشترك في خطّه آلاف الناس من المسلمین وغیر المسلمین من مختلف أنحاء العالم.

أن هذا المصحف تمت کتابته ضمن مشروع  «القلم» الذي أسّسه الخطاط وصاحب المخزون الفني الإسلامي  «رضوان بیك».

وفي هذا المشروع، قام أکثر من 6 آلاف شخص من مختلف الدول، والدیانات، والمذاهب بکتابة القرآن الکریم حیث کتب کل شخص آیة واحدة.

ویتمّ عرض هذا المصحف ضمن مؤتمر إنطلق یوم الجمعة 2 أغسطس / آب الجاري لمدة ثلاثة أیام في مدینة  «ألتون» في جنوب إنجلترا.

وقال رضوان بیك إن هذا المصحف دلیل علی قوة التعامل بین الإیمان والفن، مؤكداً أن هذه النسخة القرآنية التي تم خطّها بمشاركة عدة آلاف من المسلمين وغير المسلمين ستبقى في التاريخ.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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