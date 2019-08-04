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رقم الخبر: 260125 تاريخ النشر: آب 03, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: محليات  
أسامة حمدان: علاقات حماس بايران أخذت منحاً جديداً

أسامة حمدان: علاقات حماس بايران أخذت منحاً جديداً

اكد احد قياديي حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) "اسامة حمدان" على ان العلاقات مع الاخوة في الجمهورية الاسلامية جيدة جدا وقال ان هذه العلاقات اخذت منحا جديدا.
وصرح حمدان خلال لقائه مستشار وزير خارجية الجمهورية الاسلامية السابق " حسين شيخ الاسلام" ان جميع الجهود المبذولة لانجاح صفقة القرن مصيرها الفشل.
واضاف ان جميع التهديدات ضد قوات المقاومة لن تثمر وان مصيرها الهزيمة وان تجاربنا بعتبارنا محورا للمقاومة خلال العقود الثلاثة الماضية اثبتت ان النصر هو للمقاومة، معتبرا زيارة وفد حماس للجمهورية الاسلامية بأنه تحولا جوهريا في العلاقات الثنائية.
 وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أكد أن الزيارة التي أجراها  وفد الحركة مؤخرًا إلى طهران ( 22 تموز الماضی) استراتيجية وتاريخية، مشددًا على أن الإيرانيين لم يطلبوا من الحركة استعداء أحد من الدول سوى الكيان الصهيوني.
وشدد العاروري على أن "حماس بتصديها للكيان هي مدافعة عن كل الأمة بما فيها إيران والسعودية، وشعوب المنطقة وحكوماتها".
وأكد أن إيران أبدت الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم –رغم حالة الحصار عليهم- وهم ليسوا خجلون لتقديم هذا الدعم أو محرجين، وقلما تجد من يتبنى هذا الأمر، وهم لم يطلبوا أن تكون علاقتهم موجهة ضد أحد (دولة عربية أو إسلامية) سوى الكيان الصهيوني.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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