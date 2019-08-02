اعلنت وزارة التعليم العالي الافغانية، في بيان صادر عنها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت 500 منحة دراسية الى افغانستان.

واضاف البيان: ان المنح الدراسية هذه تشمل مراحل الماجستير والدكتوراه.

وبحسب البيان ايضا، فقد بعثت وزارة التعليم العالي الافغانية وفدا يرأسه مسؤول شؤون التنسيق الاكاديمي في هذه الوزارة، الى ايران للبحث في سبل تطوير التعاون الجامعي وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين طهران وكابول.