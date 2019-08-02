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رقم الخبر: 259919 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تقدم 500 منحة دراسية الى أفغانستان
وزارة التعليم العالي الافغانية:

ايران تقدم 500 منحة دراسية الى أفغانستان

اعلنت وزارة التعليم العالي الافغانية، في بيان صادر عنها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت 500 منحة دراسية الى افغانستان.

واضاف البيان: ان المنح الدراسية هذه تشمل مراحل الماجستير والدكتوراه.

وبحسب البيان ايضا، فقد بعثت وزارة التعليم العالي الافغانية وفدا يرأسه مسؤول شؤون التنسيق الاكاديمي في هذه الوزارة، الى ايران للبحث في سبل تطوير التعاون الجامعي وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين طهران وكابول.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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