قالت دراسة حديثة إن أدمغتنا تتغذى على المعلومات بنفس طريقة تعاملها مع المال والمخدرات.

فحسب دراسة أجراها باحثون في كلية هاس للأعمال، المعلومات تعمل على نظام المكافآت المنتجة للدوبامين بنفس طريقة الطعام، حسب موقع (ساينس إليرت).

وتعني الدراسة أن الإنسان قد يبحث عن المعلومات بعيدا عن كونها مفيدة أم لا، كما يأكل الوجبات الخفيفة دون جوع. وتقدم الدراسة رؤى مهمة عن الإدمان الرقمي في الدماغ.

وأجريت فحوصات لـ37 متطوعا أثناء مشاركتهم في المقامرة، فتم اكتشاف أن اللعبة جعلتهم أكثر فضولا بشأن ما يمكن معرفته للحصول على كافة الاحتمالات الخاصة بالفوز.