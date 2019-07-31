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رقم الخبر: 259905 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: سياسة  
نائب ميركل: يجب خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر بالخليج الفارسي

نائب ميركل: يجب خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر بالخليج الفارسي

دعا أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل جميع الاطراف إلى بذل جهودهم لمنع تصعيد التوتر في الخليج الفارسي وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر في تلك المنطقة.وحذر شولتس من تفاقم الاوضاع في الشرق الاوسط والخليج الفارسي.

وقال شولتس لمجموعة فونكه الاعلامیة: ان هدف كل الساسة والمسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر معتبرا ان خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية.

واضاف إن ألمانيا تعمل عن كثب لخفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر في الخليج الفارسي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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