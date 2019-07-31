دعا أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل جميع الاطراف إلى بذل جهودهم لمنع تصعيد التوتر في الخليج الفارسي وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر في تلك المنطقة.وحذر شولتس من تفاقم الاوضاع في الشرق الاوسط والخليج الفارسي.

وقال شولتس لمجموعة فونكه الاعلامیة: ان هدف كل الساسة والمسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر معتبرا ان خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية.

واضاف إن ألمانيا تعمل عن كثب لخفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر في الخليج الفارسي.