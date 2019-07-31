ذكر نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه منع أحد مشجعيه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة بسبب إساءة عنصرية ضد لاعبين في مباراة أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وكان رحيم سترلينج لاعب سيتي هدفا لإساءة عنصرية من الجماهير خلال المباراة، في واقعة تم تغطيتها في وسائل الإعلام على نطاق واسع لتسليط الضوء على العنصرية المترسخة بين مشجعي كرة القدم رغم سنوات من الجهود التي تهدف للتخلص منها.

ومنع تشيلسي أربعة مشجعين من حضور المباريات الموسم الماضي في انتظار نتائج تحقيق في مزاعم تتعلق باهانات عنصرية.

وقال تشيلسي في بيان ”تم منع مشجع واحد من حضور مباريات الفريق في استاد ستامفورد بريدج بسبب استخدام ألفاظ تحمل إساءة عنصرية وارتكاب تصرفات عدوانية“.

وفرض النادي عقوبة الإيقاف على خمسة مشجعين آخرين لمدد تتراوح بين عام واحد وعامين بسبب ”استخدام ألفاظ مسيئة وارتكاب تصرفات عدوانية“ خلال المباراة التي انتهت بهزيمة سيتي 2-صفر في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وأضاف تشيلسي ”الأشخاص الذين عوقبوا بالإيقاف لمدة أقصر كان بسبب تعهدات قدموها بمراعاة تصرفاتهم مستقبلا“، ورغم أن الإدعاء لم يتخذ إجراءات جنائية، قرر تشيلسي حظر المشجع مدى الحياة.

وقال النادي ”حين اتخذ النادي القرار وضع في اعتباره إنكار المشجع للواقعة بالإضافة إلى توافر مجموعة من الأدلة الأخرى بما في ذلك مقاطع فيديو والاستعانة بشهادة اثنين من خبراء قراءة الشفاه وكلاهما أقر بأن المشجع استخدم ألفاظا تحمل إساءة عنصرية“.